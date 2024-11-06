В Тюменской области общественники, полицейские и студенты в ходе «круглого стола» обсудили, как противостоять мошенникам

В Тюменской области представительница Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Ялуторовский», сотрудники полиции и социальный педагог образовательного учреждения провели «круглый стол» на тему противодействия мошенничеству со студентами первого курса Агротехнологического колледжа.
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