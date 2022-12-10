«Каспию» выделено дополнительное финансирование для погашения задолженностей

Футбольный клуб «Каспий» сообщил о дальнейших планах закрытия долгов клуба. «В некоторых мессенджерах распространяется информация о наложении на наш клуб трансферного бана по причине наличия задолженностей, по этому поводу сообщаем следующее: На заседании сессии маслихата Мангистауской области было принято решение о выделении дополнительного финансирования для погашения задолженностей футбольного клуба «Каспий».
Популярные статьи
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Ашраф Хакими: «Африканские сборные уважают чуть меньше. В Африке есть отличные игроки, которые заслуживают большего уважения»
- Арбитр матча Англия – Сенегал велел сенегальцам «заткнуться» в ответ на жалобы. Игроки требовали пенальти, когда мяч попал в руку Стоунза
Свежие комментарии