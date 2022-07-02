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Клишас: если Болгария вышлет российских дипломатов, болгарским в России тоже придется паковать свои вещи

Клишас: если Болгария вышлет российских дипломатов, болгарским в России тоже придется паковать свои вещи

Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заявил, что Болгарии будет гораздо проще думать о позиции России по вопросу о высылке дипломатов, если сотрудники болгарской дипмиссии в РФ начнут паковать свои вещи.

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