Участники оппозиционного движения "Сербия против насилия" устроили массовые протесты в Белграде. Сербии удалось выйти из ситуации малой кровью и всё благодаря спецслужбам России, которые предупредили руководство страны о готовящейся провокации.
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