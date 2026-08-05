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МВД рекомендовало использовать виртуальную карту для покупок в Сети

МВД рекомендовало использовать виртуальную карту для покупок в Сети

При совершении онлайн-покупок в целях безопасности лучше использовать виртуальную карту. Такой совет дали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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