Землетрясение в префектуре Исикаве стало мощнейшим с 1885 года

Днём 1 января на западе Японии произошла серия землетрясений.Pr Scr youtube.com/@telegraph--> Серия землетрясений, самое сильное из которых достигло магнитуды 7,6 по шкале Рихтера, в японской префектуре Исикава стало самым мощным для региона с 1885 года, сообщает Reuters.