Сеть развивают в одном из самых загруженных деловых районов столицы Билайн продолжит расширять возможности сети пятого поколения в деловом центре «Москва-Сити», где высокая нагрузка на мобильную инфраструктуру связана с активным использованием цифровых сервисов и постоянным обменом данными.