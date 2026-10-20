Сеть развивают в одном из самых загруженных деловых районов столицы Билайн продолжит расширять возможности сети пятого поколения в деловом центре «Москва-Сити», где высокая нагрузка на мобильную инфраструктуру связана с активным использованием цифровых сервисов и постоянным обменом данными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым