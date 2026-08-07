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Живая Кубань

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В России разрешили бензин прежних стандартов. Чем опасно для автомобилей «антикризисное» топливо?

В России разрешили бензин прежних стандартов. Чем опасно для автомобилей «антикризисное» топливо?

В России разрешили бензин прежних стандартов. Чем опасно для автомобилей «антикризисное» топливо?Правительство России временно разрешило выпускать, продавать и ввозить в страну бензин по стандартам, от которых в стране официально отказались еще в 2013 году.

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