В Варшаве разгорается скандал вокруг мэра Львова Андрея Садового. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Херник потребовала запретить ему въезд в страну, обвинив в прославлении Бандеры, которого она назвала пособником Гитлера.