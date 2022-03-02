Веселуха

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Зря русским показали скотч! Теперь на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено...

Зря русским показали скотч! Теперь на нем держится все, что должно быть прибито, прикручено и подвешено...

В новостях сказали, что внешний долг всех стран мира достиг 70 600 000 000 000 долларов. Кому мир должен? Юпитеру? Замужняя женщина жалуется подруге:— Ну, вот за что меня муж бьет?Стираю, глажу, готовлю всё свежее, в доме ни пылинки, дети отличники.

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