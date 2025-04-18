Танцовщик и хореограф Владимир Васильев отмечает 85-летие на сцене

Сегодня большой юбилей празднует Владимир Васильев - выдающийся танцовщик, хореограф, ведущий солист Большого театра на протяжении 30 лет, где он выступал с преданной партнершей по сцене и жизни Екатериной Максимовой.
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