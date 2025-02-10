Китайские операторы связи внедрили DeepSeek

Три крупнейших телекоммуникационных оператора Китая — China Mobile, China Telecom и China Unicom — интегрировали в свои сети модель искусственного интеллекта DeepSeek, сообщило министерство промышленности и информационных технологий КНР.
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