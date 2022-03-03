Мэр назначил главу управы Бегового района

Изображение: mos.ru Владимир Занегин назначен на должность главы управы района Беговой. Соответствующий документ за подписью мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на официальном сайте мэра столицы, сообщило Агентство городских новостей “Москва”.
Изображение: mos.ru Владимир Занегин назначен на должность главы управы района Беговой. Соответствующий документ за подписью мэра Москвы Сергея Собянина опубликован на официальном сайте мэра столицы, сообщило Агентство городских новостей “Москва”.
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