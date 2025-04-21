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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леклер завоевал первый подиум «Феррари» в пяти гонках сезона. Хэмилтон не поднимался выше 5-й позиции, Скудерия отстает от «Макларена» на 110 очков

Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при Саудовской Аравии и принес своей команде первое призовое место на пяти этапах сезона-2025.

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