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Набиуллина назвала путь к повышению доступности жилья в России

Набиуллина назвала путь к повышению доступности жилья в России

Основное условие доступности жилья — это когда рост доходов населения не отстает, а опережает рост цен на жилье, отметила глава ЦБ Путь к повышению доступности жилья — это замедление общего уровня инфляции, которое поможет сдержать рост цен на жилье и сократить давление на реальные доходы граждан.

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