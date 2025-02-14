Набиуллина назвала путь к повышению доступности жилья в России

Основное условие доступности жилья — это когда рост доходов населения не отстает, а опережает рост цен на жилье, отметила глава ЦБ Путь к повышению доступности жилья — это замедление общего уровня инфляции, которое поможет сдержать рост цен на жилье и сократить давление на реальные доходы граждан.