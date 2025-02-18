Ямалец заплатит 200 тысяч за угрозы ножом полицейским и СОБРовцам

Ямалец заплатит 200 тысяч штрафа за угрозы полиции. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 18 июля 2024 года в лесном массиве города Муравленко сотрудниками полиции был обнаружен 36-летний местный житель, достававший из тайника-закладки сверток с наркотическим веществом.