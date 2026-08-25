В Москве проведут выставку, кибертурниры и лекции в рамках Недели видеоигр

В Москве с 29 октября по 1 ноября во второй раз пройдёт Московская международная неделя видеоигр. Программа охватит сотни площадок в столице и других регионах России, а на основной выставке свои проекты представят более 70 студий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии