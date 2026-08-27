Первая китайская орбитальная платформа на базе ракетной ступени завершила испытания

Художественное изображение платформы Aishenxing-1 01 / © Galactic Energy Используя разработанную компанией собственную двигательную систему управления ориентацией и движением на орбите, Aishenxing-1 01 выполнила точный маневр схода с орбиты, успешно завершив миссию.
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