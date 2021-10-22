Сибирь.Реалии

244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Татьянин
    Автор, ох ты и сказочник. Я тут по ссылочке перешел и сразу видно, откуда ушки растут."Один сел на ноги...
  • warig Рыжаков
    Либерду надо жёстко давить, поддерживаю подобные действия против нац. предателей."Горжусь знакомст...
  • Briz Bazelik
    Не мешало-бы с МАМЫ "спросить", - "Почему, её НЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ сын, участвовал в этой не законной "тусовке" ?" При...Избитый при задер...

ВЦИОМ опрашивает население об участии в протестных акциях

ВЦИОМ опрашивает население об участии в протестных акциях

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит опрос об отношении россиян к деятельности Владимира Путина и Михаила Мишустина, а также об участии в протестных акциях, сообщает The Insider (издание признано в России иностранным агентом).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх