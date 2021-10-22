ВЦИОМ опрашивает население об участии в протестных акциях

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит опрос об отношении россиян к деятельности Владимира Путина и Михаила Мишустина, а также об участии в протестных акциях, сообщает The Insider (издание признано в России иностранным агентом).
Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит опрос об отношении россиян к деятельности Владимира Путина и Михаила Мишустина, а также об участии в протестных акциях, сообщает The Insider (издание признано в России иностранным агентом).
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