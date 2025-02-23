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«Дети нации», или Почему монгольские кочевники усыновляли китайских сирот

«Дети нации», или Почему монгольские кочевники усыновляли китайских сирот

История Китая богата на потрясения и особенно досталось стране за последнее столетие. Одна из самых затяжных трагедий в Поднебесной связана с политикой «Большого скачка», которую начали проводить в жизнь в 1958 году.

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