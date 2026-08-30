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Газета.ру

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Baza: россиянину запретили покидать Таиланд из-за ДТП с участием такси и скутера

Baza: россиянину запретили покидать Таиланд из-за ДТП с участием такси и скутера

Семейную пару из России не выпускают из Таиланда, поскольку против мужчины возбудили уголовное дело после дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

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