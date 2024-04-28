Инклюзивный международный арт-проект ´Пять чувств´ пройдет в Могилеве.

Приурочен он к трем знаковым датам: 85-летию со дня образования Могилевской областной организации Белорусского общества глухих, 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и очередной годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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