Инклюзивный международный арт-проект ´Пять чувств´ пройдет в Могилеве.

Приурочен он к трем знаковым датам: 85-летию со дня образования Могилевской областной организации Белорусского общества глухих, 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и очередной годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.