В Архангельске открылись две выставки к 85-летию конвоя «Дервиш»

На Красной пристани у Северного морского музея начали работу две выставки, посвящённые морской истории и 85-й годовщине прибытия в Архангельск первого союзного конвоя.
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