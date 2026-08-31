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Регион 29

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В Архангельске открылись две выставки к 85-летию конвоя «Дервиш»

На Красной пристани у Северного морского музея начали работу две выставки, посвящённые морской истории и 85-й годовщине прибытия в Архангельск первого союзного конвоя.

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