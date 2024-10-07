МыСпросилиЗаВас: что за «шериф-балки» появились на дорогах Удмуртии?

С 2022 года на трассах Удмуртии начали появляться «шериф-балки». Наш читатель Антон Лучинкин спросил: «Что это за новшества, для чего они нужны и есть ли от них какая-то польза?» ИА «Сусанин» узнал у Госавтоинспекции Удмуртии об экспериментальных технических устройствах.