Sharkoon выпустила корпус для любителей дерева в дизайне Sharkoon, недавно представ...

Sharkoon выпустила корпус для любителей дерева в дизайнеSharkoon, недавно представивший корпус ATX из серии Rebel C70 RGB, выделился брутальным дизайном передней панели в стиле бревна и разнообразными опциями по установке охлаждающих вентиляторов размером 120 мм.