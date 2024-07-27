Глава ЦНИИ «Волна» пытался покончить с собой возле Кремля из-за обвинения в срыве оборонзаказа

«МК»: глава ЦНИИ «Волна» Арсеньев пытался покончить с собой на Красной площадиКадр с места событий на Красной площадиТелеграм-канал «Baza» Руководитель Центрального научно-исследовательского института «Волна» Владимир Арсеньев в знак протеста попытался покончить с собой на Красной площади у Мавзолея.