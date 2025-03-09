Рязанцев 10 марта ждёт лёгкое похолодание

Облачность будет переменная, осадков преимущественно не будет. Ветер ночью будет западный со скоростью со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, днём — восточного направления со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
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