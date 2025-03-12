Для туроператоров могут ввести оборотные штрафы

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Для туроператоров предлагают ввести штрафы в КоАП за то, что они не вносят данные о проданных жителям РФ путевках в единую информационную электронную систему, которая функционировала в тестовом режиме с 1 сентября 2022 года по 1 марта 2023 года, в дальнейшем правила передачи сведений вводились поэтапно.