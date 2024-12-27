Пензенцам напомнили о запрете использования пиротехники

Жителям Пензенской области напоминают, что на территории региона действует указ губернатора Олега Мельниченко от 7 марта 2023 года, устанавливающий запрет на использование фейерверков, петард и других пиротехнических изделий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии