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Тульские новости

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Избирательный участок на Первомайской в Туле готов к голосованию

Избирательный участок на Первомайской в Туле готов к голосованию

На избирательном участке № 2237 в Туле проверили наличие информационных стендов, документацию, камеры видеонаблюдения и уровень комфорта для избирателей.

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