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ТАСС: ВСУ убили на месте взятых в плен российских бойцов

ТАСС: ВСУ убили на месте взятых в плен российских бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на месте убивали российских солдат, взятых в плен. Об этом рассказал пленный командир батальона 113-й бригады ВСУ Александр Долматов, добавив, что стал свидетелем произошедшего вблизи Угледара.

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Комментарии
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АК
Александр Крылов
Не понятно почему верховный стесняется отдать приказ на устранение просроченного жидёнка с шайкой &quot;квартала 95&quot; и пособников укронацистов ударом по центру Киева?
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16 час.

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