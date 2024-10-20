ТАСС: ВСУ убили на месте взятых в плен российских бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на месте убивали российских солдат, взятых в плен. Об этом рассказал пленный командир батальона 113-й бригады ВСУ Александр Долматов, добавив, что стал свидетелем произошедшего вблизи Угледара.
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