Вэнс заявил, что США нужно перестать играть в "полицейских мира"

REUTERS/Rebecca Cook Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс 14 августа заявил, что американской стороне необходимо перестать играть в "полицейского мира" и отправлять молодых жителей США принимать участие в "глупых войнах".