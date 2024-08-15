Вэнс заявил, что США нужно перестать играть в "полицейских мира"

REUTERS/Rebecca Cook Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс 14 августа заявил, что американской стороне необходимо перестать играть в "полицейского мира" и отправлять молодых жителей США принимать участие в "глупых войнах".
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