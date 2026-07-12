Депутат бундестага от АдГ посоветовал Мерцу позвонить Путину

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным, как это ранее сделал его предшественник Олаф Шольц, считает замруководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер.
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