Депутат бундестага от АдГ посоветовал Мерцу позвонить Путину

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным, как это ранее сделал его предшественник Олаф Шольц, считает замруководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер.