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Аргументы и Факты

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Депутат бундестага от АдГ посоветовал Мерцу позвонить Путину

Депутат бундестага от АдГ посоветовал Мерцу позвонить Путину

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следует пообщаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным, как это ранее сделал его предшественник Олаф Шольц, считает замруководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге Маркус Фронмайер.

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