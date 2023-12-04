Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 728 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Михальков
    Действительно ВЕЛИКОЙ Россия была при Сталине и не только в размерах и численности населения! Тогда никто в мире не с...Что русские сказа...
  • Виктор Гутман
    Уважаю Гергиева! А давно известно: если враги нас ругают, значит мы все делаем правильно! Пожелаем Валерию Абисалович...«Большой театр на...
  • star
    ой,к чему такая радость ,вся эта шваль по-тихому уже возвращается:ани лорак,крид,шепелевв,народ возмущен,а властьприд...Сообщение для Пуг...

Лавров: «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен»

Лавров: «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен»

В России считают, что ОБСЕ находится на краю пропасти, превращаясь из независимой организации в придаток НАТО и Евросоюза В Скопье (Северная Македония) с 30 ноября по 1 декабря прошла 30-я сессия Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх