Вооруженный мятеж Пригожина прямая трансляция: последние новости к этому часу — что происходит в России, Москве, Ростове, где Пригожин и где сейчас войска ЧВК Вагнера, реакция Путина и властей на бунт — фото и видео с места событий 24.06.2023

Что известно о ситуации о перевороте в россии сейчас — действия властей. Где сейчас находится Пригожин и куда двигаются войска его ЧВК Вагнер? Вчера вечером Евгений Пригожин заявил об авиа ударе по лагерям «Вагнера», Минобороны его слова назвало провокацией.