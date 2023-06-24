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Вооруженный мятеж Пригожина прямая трансляция: последние новости к этому часу — что происходит в России, Москве, Ростове, где Пригожин и где сейчас войска ЧВК Вагнера, реакция Путина и властей на бунт — фото и видео с места событий 24.06.2023

Вооруженный мятеж Пригожина прямая трансляция: последние новости к этому часу — что происходит в России, Москве, Ростове, где Пригожин и где сейчас войска ЧВК Вагнера, реакция Путина и властей на бунт — фото и видео с места событий 24.06.2023

  Что известно о ситуации о перевороте в россии сейчас — действия властей. Где сейчас находится Пригожин и куда двигаются войска его ЧВК Вагнер? Вчера вечером Евгений Пригожин заявил об авиа ударе по лагерям «Вагнера», Минобороны его слова назвало провокацией.

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