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Военное обозрение

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Киноляп «Воздух» – очередной плевок в Великую Отечественную войну

Киноляп «Воздух» – очередной плевок в Великую Отечественную войну

Уже который день «главная телекнопка страны» рекламирует фильм «Воздух». Это «Сволочи» в новой версии? Зачем в очередной раз плюнули в Великую Отечественную войну, причём за народные деньги? Кто-нибудь ответит за это.

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