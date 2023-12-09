Бойцы UFC Петр Ян и Конор Макгрегор устроили битву взглядов

Бойцы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян и Конор Макгрегор устроили битву взглядов перед боксерским турниром Международной боксерской ассоциации (IBA), который прошел в Дубае, передает Sport24.
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