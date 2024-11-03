Юрист Виноградов рассказал о льготах и субсидиях на оплату ЖКУ в 2025 году

В России в 2025 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предоставляются различным категориям граждан в соответствии с законодательными нормами и правилами, установленными на федеральном и региональном уровнях, напомнил в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.