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Юрист Виноградов рассказал о льготах и субсидиях на оплату ЖКУ в 2025 году

Юрист Виноградов рассказал о льготах и субсидиях на оплату ЖКУ в 2025 году

В России в 2025 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предоставляются различным категориям граждан в соответствии с законодательными нормами и правилами, установленными на федеральном и региональном уровнях, напомнил в беседе с RT доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

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