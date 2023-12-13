Кейн — первый игрок, оформивший 30 результативных действий в сезоне

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился очередным достижением в европейском футболе. Игрок стал стал первым футболистом из топ-5 лиг Европы, которой оформил 30 результативных действий по ходу сезона-2023/2024.
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