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Роналду не вернется в сборную Португалии, пока ее возглавляет Жезуш - инсайд

Роналду не вернется в сборную Португалии, пока ее возглавляет Жезуш - инсайд

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не намерен возвращаться в сборную Португалии, пока команду возглавляет Жорже Жезуш, цитирует журналиста CNN Portugal Руи Сантуша «СЭ».

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