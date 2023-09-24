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Физиев травмировал ногу и не смог продолжить бой против Гамрота на UFC Fight Night 228

На UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе в главном событии прошел бой в легком весе между Рафаэлем Физиевым и Матеушем Гамротом.

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