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Маск: Вывод ВС России с завоеванных территорий Украины невозможен

В интервью изданию The Economist американский бизнесмен Илон Маск заявил, что вывод российских войск с занятых территорий Украины представляется невозможным — по его мнению, Москва на такой шаг не пойдёт.

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