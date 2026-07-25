Маск: Вывод ВС России с завоеванных территорий Украины невозможен

В интервью изданию The Economist американский бизнесмен Илон Маск заявил, что вывод российских войск с занятых территорий Украины представляется невозможным — по его мнению, Москва на такой шаг не пойдёт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии