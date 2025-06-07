В Удмуртии полицейские поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра с окончанием учебного года

В начале летних каникул сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике навестили воспитанников филиала казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский социально-реабилитационного центр для несовершеннолетних Увинского района».
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