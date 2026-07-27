В Удмуртии отражают самую массированную атаку БПЛА за последнее время, сообщил глава республики Александр Бречалов.
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В Удмуртии отражают самую массированную атаку БПЛА за последнее время, сообщил глава республики Александр Бречалов.
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