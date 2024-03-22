Сенатор Джабаров: НАТО пытается заморочить голову своему же народу

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Польши генерала Веслава Кукулы о том, что Россия якобы готовится к конфликту с НАТО.
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