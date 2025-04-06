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Православный татарин принял мученическую смерть за Христа

Православный татарин принял мученическую смерть за Христа

На днях в центре столицы зверски убит 56-летний Ильяс (в крещении Илья) Сафиуллин, алтарник храма в честь пророка Божия Илии на Новгородском подворье - одного из старейших храмов Москвы.

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