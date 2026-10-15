Ленинский районный суд Новороссийска удовлетворил иск транспортного прокурора о компенсации морального вреда двухлетнему ребёнку, получившему электротравму первой степени на территории железнодорожного вокзала из-за отсутствия заземления у металлических скамеек.
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