На каких пляжах в Татарстане купаться не стоит: гид по безопасному отдыху на воде

Где в Татарстане можно искупаться без вреда для здоровья? Еще перед открытием купального сезона сотрудники МЧС проинспектировали все пляжи, санитарные врачи регулярно проверяют воду на предмет ее безопасности.
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