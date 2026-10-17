Передачи информации от устройства в сеть — 84 Мбит/с. «Билайн» показал доступность сети пятого поколения на уровне 99,48% времени среди операторов «большой четвёрки» в Московском метрополитене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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