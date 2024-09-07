Путин открыл Троицкую линию московского метро по видеосвязи

Глава государства вместе с мэром столицы принял участие в открытии новой линии московского метро.Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии метро Москвы.
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